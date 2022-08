Kersverse Rotterdamse studenten over hun dromen: ‘Ik wil wat betekenen voor het vrouwenvoetbal’

Met VIDEO Forse schade door plofkraak op Albert Heijn-filiaal in Schiedam

Een filiaal van de Albert Heijn in het Hof van Spaland in Schiedam is zondagochtend doelwit geworden van een plofkraak. Rond 05.30 uur werd bij de winkel een klap gehoord. De schade is groot. Het is onduidelijk of er buit is gemaakt. De politie doet onderzoek naar het incident.

14 augustus