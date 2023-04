Ketheltunnel weer open na technische storing

Drukke ochtend­spits in Rotterdam door meerdere ongelukken

Het was vrijdagochtend druk op de wegen in en rondom Rotterdam. De A20 was bij Hoek van Holland dicht in de richting van Gouda, vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor stond er tussen de afrit Schiedam en het knooppunt Terbregseplein een file tot wel 60 minuten. Ook bij het Kethelplein en op de A13 had het verkeer te maken met vertraging door ongelukken.