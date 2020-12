Kevin R. zeven jaar cel in voor dodelijke schietpartij Oranjeboomstraat

De rechter heeft de 25-jarige Rotterdammer Kevin R. veroordeeld tot zeven jaar cel. Kevin R. schoot in maart vorig jaar een 46-jarige man uit Den Haag dood aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam Feijenoord.

De twee hadden ruzie over een mislukte drugsdeal en die ontaardde op de avond van 20 maart in een handgemeen. Daarbij trok R. een vuurwapen. Hij stelde tijdens de rechtszaak uit verdediging te hebben geschoten, nadat het slachtoffer hem in zijn gezicht had geslagen en had bedreigd. De rechtbank vindt dat R. zichzelf mocht verdedigen, maar dat hij daarin veel te ver is gegaan.

Fataal

Op beelden van beveiligingscamera’s was te zien dat R. meerdere kogels op zijn belager afvuurde, zelfs toen hij wegrende. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Een kogel in zijn borst werd hem fataal.

De straf die de rechtbank heeft opgelegd, is drie jaar lager uitgevallen dan door het Openbaar Ministerie was geëist. De ‘korting’ zit ‘m in het feit dat volgens de rechters wel sprake was van een noodweersituatie. ,,U bent daarbij echter wel een grens overgegaan’’, stelde de voorzitter van de rechtbank zojuist bij de uitspraak.

