Keymusic maakt doorstart, maar verlaat Rotterdam

De failliete muziekwinkel Keymusic maakt een doorstart met twee pop-upwinkels. Het bedrijf zegt Rotterdam vaarwel en gaat alleen door in Eindhoven en Utrecht.

Keymusic ging in september failliet. Een afslankoperatie, waarbij de keten winkels afstootte, bracht niet het gewenste resultaat. Leveranciers wilden geen apparatuur of instrumenten meer leveren aan het bedrijf van de Amsterdamse ondernemer Jan ’t Hoen. Ten tijde van de faillissementsaanvraag werkten er 23 mensen in zijn drie overgebleven winkels.

Curator Duco van Dongen deed de afgelopen weken onderzoek naar een mogelijke doorstart. ,,Er was genoeg interesse, maar je merkte dat partijen het in de huidige markt risicovol vinden. Dat vertaalde zich in biedingen die onder de marktwaarde van Keymusic lagen en daarom geen reële oplossing waren.’’

Ongekende tegenslag

Het moederbedrijf van ’t Hoen besloot daarop de overgebleven voorraad op te kopen en aan te bieden via twee tijdelijke winkels en een webshop. De Rotterdamse vestiging aan de Vierhavensstraat blijft definitief gesloten. Voorheen zat Keymusic aan de Ceintuurbaan.

,,We hebben ongekende tegenslag gehad de afgelopen jaren’’, zegt ondernemer ’t Hoen. ,,De naam Keymusic is nog altijd bekend en sterk onder veel muzikanten. Ik hoop dat we met twee pop-upwinkels het Keymusic-gevoel kunnen koesteren.’’

Keymusic ging in 2019 ook al failliet, waarna ’t Hoen de keten overnam. De Amsterdammer had ambitieuze plannen om door te groeien tot veertig winkels, maar kende een moeizame start. Na de overname bleken de winkelvoorraden veel kleiner dan verwacht, waardoor hij flink moest investeren. In 2020 brak de coronapandemie uit, met langdurige winkelsluitingen tot gevolg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.