Khaddouj (24) werd als kind bij de oren gegrepen als ze naar een man keek: ‘Veel lelijkheid in de mens’

Fietsrou­tes laten de onbekende parels in de regio zien: ‘Met een paar kilometer ben je al heel ergens anders’

Fietsliefhebbers opgelet: er zijn dertien nieuwe fietsroutes die bekende én onbekende plekken in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag met elkaar verbinden. Al fietsend kun je genieten van de natuur, musea, architectuur en de rijke geschiedenis. De kaasboerderij van Teun Hoogerwaard in Ouderkerk aan den IJssel is een van vele stops: ,,Mensen hebben niet door hoe dicht ze bij het platteland met uitgestrekte velden en rust zitten.”