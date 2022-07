‘Kick en Ciska zouden gaan trouwen. In plaats van een huwelijksfeest met vrienden was er een begrafenis’

Laf en misdadig

135 dagen cel. Hier word ik heel stil van. Levenslang voor Kick en haar mama en familie en vrienden. De rechter zegt er geen remsporen waren, dus er is niet te bewijzen wat er precies gebeurd is. De snelheid is bewezen door de ongekende schade die aan het lichaam van Ciska toe gebracht. De strafbare feiten in het verleden zijn bewezen. En als schop na is hij niet aanwezig. Misschien was het te heftig voor hem om het verdriet te zien. De lafaard hij heeft zelfs niet geprobeerd te stoppen. En nu laat hij echt zien hoe laf en misdadig zijn ongeïnteresseerdheid is voor het leed dat hij aangericht heeft.

Quote Zo’n mooie jonge vrouw uit het leven gerukt en het meest onverdraag­lij­ke is hij drinkt er geen borrel minder om Marianne Verbeek

Kick en Ciska zouden gaan trouwen. In plaats van een huwelijksfeest met vrienden een begrafenis. Zo’n mooie jonge vrouw uit het leven gerukt en het meest onverdraaglijke is hij drinkt er geen borrel minder om. Snuift geen snuifje minder om en hij rijdt geen kilometer zachter. Je zou willen dat hij het fatsoen had gehad om uit te zoeken wat voor geweldig mens Ciska was. Hij zou door de helft van pijn moeten gaan dat hij haar heeft weggenomen van haar geliefde. Dit klopt zo ontzettend niet.

Marianne Verbeek, Rotterdam

Kolencentrale op de Maasvlakte

Zelfs Urgenda kan er nu mee leven dat de kolencentrale op de Maasvlakte weer in gebruik worden genomen. Waarom nu pas zo’n constructieve houding? De centrales zijn voorbereid om CO2 af te vangen en in de bodem op te slaan. Dit gaat weliswaar ten koste van de efficiëntie van de centrale, maar met de huidige energieprijzen is dit een prima alternatief voor de schaarste. Dit is zeker geen ideale oplossing, maar in deze transitieperiode in combinatie met energietekorten kun je er niet omheen om in mogelijkheden. Doordat je deze centrales ook op de lange termijn kunt behouden voorkom je ook dat de belastingbetaler opdraait voor de torenhoge compensatie bedragen die de exploitanten van de centrales nu ontvangen. Dit gaat om miljarden.

Zwart Janstraat

In een artikel werd door groenteboer Smit gezegd dat het stadsbestuur het éénrichtingsverkeer op de Zwart Janstraat definitief maakt. Ik vraag me af of dit klopt en hoop het ook niet, omdat ik het met hem eens ben dat dit een buitengewoon slechte beslissing zou zijn. Als je nu per fiets door de Gerard Scholtenstraat fietst, wordt je vrijwel zeker omvergereden door automobilisten in deze smalle straat. Deze straat wordt nu door automobilisten noodgedwongen gebruikt in verband met het eenrichtingverkeer in de Zwart Janstraat. Om je zeker te zijn van je leven is de enige oplossing om over het trottoir te fietsen en dat is natuurlijk ook niet echt wenselijk. Kortom: op deze proef moet nog ernstig gestudeerd worden.

Paul Lalleman, Rotterdam

