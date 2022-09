Kickbokser Georgina (21) kreeg een knietje in haar gezicht: ‘Ik zit niet op dammen’

ik zeg je Emma Loïs (17) heeft nog geen behoefte aan de liefde: ‘Veel belangrij­ker om mezelf te ontdekken’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Hoog op de bucketlist van de 17-jarige Emma Loïs de Jong uit Rhoon staat vliegen in een privévliegtuigje. „Volgens mij geeft dat een enorm gevoel van vrijheid.”

27 april