Kickbokswonder Amira (12) opnieuw wereldkampioen: 'Ik heb het weer gedaan’

Dit zijn de eerste beelden uit de documentai­re over Rotterdams kickboks­won­der Amira Tahri (10)

De documentaire over het Rotterdamse kickbokstalent Amira Tahri is vanaf 9 april te zien, maar de makers van Videoland hebben inmiddels de eerste beelden naar buiten gebracht. Het meisje, geboren en getogen in Crooswijk, heeft in haar nog korte loopbaan al tal van Europese en wereldtitels behaald in haar leeftijdsklassen.

2 april