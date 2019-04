Kijk je in de tram naar buiten, zie je ineens een ufo

videoRotterdamse tramreizigers hebben sinds deze week kans om zomaar oog in oog te staan met aliens, robots en astronauten. Deze zogenoemde augmented reality is een initiatief van Kunsthal Rotterdam in samenwerking met de RET ter gelegenheid van de tentoonstelling Science Fiction: A Journey into the Unkown .

Bij augmented reality is een bril opzetten niet nodig, zoals dat wel het geval is bij virtual reality. Rijdt de tram over de Nieuwe Binnenweg, dan kan daar dus zomaar een buitenaards wezentje opduiken. Passagiers zien Rotterdam aan zich voorbijtrekken, maar dan wél een vleugje sciencefiction in het straatbeeld, zo is te zien op de video.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET is een groot liefhebber van sciencefiction: ,,Nietsvermoedende passagiers denken dat ze door een normale achterruit kijken, maar in werkelijkheid is dit een scherm waarop buitenaardse beelden voorbijkomen. Ik vind het geweldig dat we op deze manier heel Rotterdam een onvergetelijke reis kunnen bieden en kijk uit naar de reacties van reizigers.’’

De sciencefiction animaties duiken tot en met 3 mei op in verschillende tramlijnen. De expositie in hal 2 van de Kunsthal loopt tot en met 30 juni. Daar zijn 850 objecten in het teken van sciencefiction te zien, waaronder clips, video-installaties, zeldzame boeken, manuscripten. Ook zijn er kostuums, modellen en rekwisieten uit films als Star Wars, Star Trek en Godzilla.

Passagiers denken dat ze door de achterruit kijken, maar zien Rotterdam met bijzondere dingen aan zich voorbij trekken.