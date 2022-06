Kijken naar paardensport en genieten van champagne: dit miljoenenevenement strijkt neer in bos

Met video Meisje (16) zwaarge­wond nadat motor ‘wedstrijd­je’ hield met auto, tieners rouwen al bij plek des onheils

Een 16-jarig meisje uit Vlaardingen is vrijdagavond laat op de Holysingel in Vlaardingen zwaargewond geraakt toen ze op een scooter geschept werd door een motorrijder. Hij botste op haar en een achterop zittend 17-jarig meisje, terwijl hij volgens getuigen verwikkeld was in een ‘wedstrijdje’ met een Audi-bestuurder. Vlak bij de plek des onheils werd zaterdagavond al gerouwd.

