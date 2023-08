Kijkje in onderwereld: kort na ultimatum dat Yassine kreeg om schulden af te betalen, volgen aanslagen

update Omstanders overmeeste­ren overvaller: ‘We zijn met een mannetje of vijf op hem gaan zitten’

Een juwelier in het winkelcentrum aan het Veerplein in Vlaardingen is donderdagmiddag even voor 13.00 uur slachtoffer geworden van een overval. De verdachte, een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel, kon dankzij omstanders snel worden aangehouden, maar wist in zijn vluchtpoging wel iemand te verwonden. ‘Hij heeft een mes, hij heeft een mes!’