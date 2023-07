Kilometers omrijden en files: er werd gevreesd voor chaos, maar renovatie van knooppunt gaat als jekko

Zorgen over de staat van winkelcen­trum Carnisse Veste in Barend­recht

Winkelcentrum Carnisse Veste in Barendrecht, waar veel inwoners van Vinex-wijk Carnisselande hun boodschappen doen en winkelen, verkeert in slechte staat. Echt voor Barendrecht-raadsleden Els Schaap en Roeland Bol hebben daarover in een open brief hun grote bezorgdheid geuit.