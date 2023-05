Kind wordt geschept door auto en houdt er wonder boven wonder alleen schaafwonden aan over

Ruzie in Rotterdam-West loopt uit de hand: 23-jarige man naar het ziekenhuis

Bij een ruzie in een woning op de Schonebergerweg in Rotterdam-West is donderdagavond een 23-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Het slachtoffer had ruzie met een 22-jarige man, eveneens uit Rotterdam, die hem zou hebben gestoken. De 22-jarige man is aangehouden.