Kinderarts wil rookverbod in auto als er kinderen op de achterbank zitten

Dakloos met uitzicht op Rotterdam­se wolkenkrab­bers: ‘Buurtbewo­ners geven ons eten’

14 juli Niet alleen in het Zuiderpark, ook elders in Rotterdam-Zuid slapen Oost-Europeanen op straat die tot voor kort in de nachtopvang in de Maassilo terechtkonden. Zes Poolse mannen slapen in een parkje bij de Maashaven. ‘In de winter houden we dit niet vol.’