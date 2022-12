Vondelingenkamer

Onbegrijpelijk, een officiële kamer voor vondelingen in het Maasstad Ziekenhuis van Stichting Beschermde Wieg. In Nederland worden gelukkig bijna nooit kinderen te vondeling gelegd, omdat wij een systeem hebben waarin je de keuze kunt maken niet zelf voor je kind te zorgen zonder strafbaar te zijn. In andere landen bleek een dergelijk vondelingenluikje juist een aanzuigende werking te hebben.

Meer kinderen werden anoniem afgestaan. En juist die anonimiteit druist in tegen de rechten van het kind. Artikel 8: de overheid moet het recht op identiteit van elk kind eerbiedigen. Kinderen hebben het recht te weten wie hun ouders zijn. Het niet weten is een last voor het leven. Vraag dat maar aan menig geadopteerde. Dat faciliteren is dus onbegrijpelijk en geen kinderbeschermingsmaatregel.

Marjolein Zwaan

Rijden zonder rijbewijs

Onlangs las ik dat iemand van 21 jaar voor de elfde keer is gesnapt voor het rijden zonder rijbewijs. Tevens bleek hij onder invloed van drugs te zijn. Kortom: een gevaar op de weg. Welke straf heeft deze veelpleger de vorige tien keer opgelegd gekregen? Vermoedelijk een nietszeggende taakstraf. En was er toen ook sprake van drugsgebruik?

Quote Wanneer lezen we het bericht dat deze recidivist voor de twaalfde of dertiende keer is aangehou­den? G. Korteweg

Als iemand de elfde keer voor hetzelfde vergrijp wordt aangehouden, wordt het dan niet eens tijd dat er strengere sancties worden opgelegd? Bovendien is het zo dat iemand zonder rijbewijs niet verzekerd is, met alle gevolgen van dien als zo iemand jou aanrijdt. Wanneer lezen we het bericht dat deze recidivist voor de twaalfde of dertiende keer is aangehouden? Dergelijke figuren zijn over het algemeen onverbeterbaar. De enige remedie is volgens mij dan ook strenger straffen.

G. Korteweg, Ridderkerk

Herrie van vliegtuigen

Voor herrie is niet iedereen even gevoelig en waarom wordt er altijd op die vliegtuigen gemopperd? Ik hoor nooit iemand over motoren die met veel kabaal midden in de nacht voorbij komen razen. Bijvoorbeeld over de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid. Deze weg wordt opnieuw geasfalteerd en daarom is het nu lekker rustig, maar ik zie nog geen drempels verschijnen om aan dit kabaal een einde te maken.

C.S.M. Guise, Rotterdam

50-plussers

In Bleiswijk worden al jaren geen sociale huurappartementen gebouwd voor 50-plussers. Er zijn plannen aan de Lange Vaart. Bouw daar dan als eerste sociale of vrijesectorappartementen voor 50-plussers. Dit duurt veel te lang. Dit geldt ook voor het stuk grond aan de Lijsterlaan. Dat ligt al jaren braak. Bouw daar ook woningen voor 50-plussers. Dat sluit aan bij de bestaande seniorenwoningen, bij ontmoetingscentrum De Leeuwerik voor ouderen en bij woonzorgcentrum De Tuinen. Bleiswijkers willen in Bleiswijk blijven wonen.

J. van der Ven, Bleiswijk

