‘Pietamientje’ Wouter zwiept smeuïge shake in de Markthal

Rotterdammertje Wouter (6) fietst alsof zijn leven ervan afhangt. Met een stoere pet van Bram Ladage op het hoofd, laat hij de pedalen rondzwiepen, en ziet hoe een keur aan vruchten in een kannetje op het stuur tot moes wordt gemalen.



Of hij weet wát er in zijn smeuïge mix zit, luidt de hamvraag. ,,Banaan’’, zegt hij. Een antwoord dat hij even later bijstelt, als wordt geconstateerd dat het goedje alles behalve geel is: ,,Nou, een béétje banaan.’’



Het is dé trekpleister op de World Food Day Rotterdam, in en rond de koopkathedraal. Hier kun je in een paar uurtjes tijd alles te weten komen over het produceren, transporteren en verwerken van voedsel, dat in of rond de stad zijn oorsprong heeft. Of, zoals een foldertje meldt: ,,We willen de regionale foodsector een boost geven.’’