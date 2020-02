Kindermisbruiker Ahmad S. (50) in cel aangehouden voor deelname terreurgroep

De veroordeelde kindermisbruiker Ahmad S. (50) is dinsdag door de politie in zijn cel in de Rotterdamse gevangenis De Schie opgepakt vanwege mogelijke deelname aan een Libische terreurgroep. De in Libië geboren Vlaardinger bezocht zijn geboorteland tussen 2011 en 2018 diverse malen. In de perioden dat hij in Nederland was, onderhield hij volgens justitie contact met terroristen in het Noord-Afrikaanse land.