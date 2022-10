Kinderombudsman na onderzoek: ‘Je hart breekt als je de verhalen hoort van jongeren met een beperking’

Bestuurder (16) gestolen scooter springt in paniek sloot in, maar kan niet zwemmen: ‘Onwijs dom’

De politie heeft uit de doeken gedaan hoe het woensdagavond een 16-jarige Rotterdammer heeft aangehouden, die op de vlucht sloeg op een gestolen scooter. De bestuurder sprong een sloot in, maar was even vergeten dat hij niet kon zwemmen. ,,Dat werd gevolgd door geschreeuw om hulp”, schrijft de politie.

