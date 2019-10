Kinderwagen met baby waait de Nieuwe Maas in

Hondsbru­taal! Medewerker van ambulance gerold terwijl hij aan het werk is

20:19 Een medewerker van een ambulance is vanochtend in Oud-Beijerland van zijn portemonnee beroofd toen hij aan het werk was. De man was in een woning aan de Gravinnelaan om assistentie te verlenen. Een onverlaat heeft toen uit het voertuig een geelgroene jas met portemonnee gestolen.