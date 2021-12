Kinderwens maar niet kunnen stoppen met roken? Artsen denken dé oplossing te hebben: ‘Geef geld’

Man (56) die Hugo de Jonge en Jaap van Dissel zou hebben bedreigd, komt vrij

Een 56-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die in september werd opgepakt voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM en coronaminister Hugo de Jonge komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag besloot vrijdag het voorarrest van Hans de M. met ingang van maandag te schorsen. Hij mag het verdere verloop van zijn strafzaak in vrijheid afwachten.

3 december