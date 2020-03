Kiploze KFC is een enorme hit: ‘Dit kon je drie jaar geleden niet bedenken’

‘Koningin der waterle­lies’ te water in Blijdorp: dat wordt straks weer baby’s kieken!

17:54 Het is voor kersverse ouders altijd een attractie in Rotterdam: de bloeiende Victoria amazonica in Diergaarde Blijdorp. Deze drijvende ‘koningin der waterlelies’ produceert enorme bladeren waarop zij hun spruit kunnen neerzetten om schitterende plaatjes te schieten. Waarschijnlijk kan het dit jaar weer, de nog jonge planten zijn deze week uitgezet in de Victoria Serre in de Rivièrahal en in het vlinderparadijs Amazonica.