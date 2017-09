Kippenvel bij opening Hudson’s Bay in Rotterdam

Anton is vanmorgen vroeg in Zwijndrecht op de trein gestapt. Niet om een koopje in de kelder bij Saks OFF 5TH op de kop te tikken, maar zijn nichtje Vera wilde wel zo’n goodiebag. De eerste honderd bezoekers van Hudson’s Bay –het grote Canadese warenhuis dat het overgrote deel van de 23.800 vierkante meter bezet- krijgt zo’n tas met cadeautjes. ,,Ze zag het op televisie bij de opening in Amsterdam, en zo’n tas wilde zij ook wel. Maar ja, ze moest naar school hè.’’ Goed nieuws voor Vera: Haar oom Anton slaagde met glans voor zijn missie.



Met een grote glimlach lopen Monique (47) en Erna (58) uit Barendrecht door het gebouw dat voor hen zoveel mooie maar ook zoveel pijnlijke herinneringen gaf. Zij werkten beide bij V&D toen deze failliet ging. Gelukkig hebben ze beide ook weer een baan. ,,Ja, ook ik, op mijn leeftijd’’, lacht Erna. ,,Dus nee, pijnlijk is het niet om hier rond te lopen. Het is vooral goed te zien dat het pand weer wordt gebruikt. Het heeft veel te lang leeg gestaan.’’ Monique: ,,Het is écht mooi, zo licht, zo fris. Hopelijk wordt het een succes.’’



Na enkele minuten lopen de eerste bezoekers al met de armen vol kleding naar de eerste pashokjes, in alle drie de winkels. Anders meisjes rennen rond, in de hoop nog meer kortingscoupons te scoren. In de winkel trekken jong en oud jassen aan, of truien over hun hoofd. En het personeel? Dat straalt. ,,Hartelijk welkom!’’ is de boodschap van de medewerkers, of ze nu parfum van Chanel proberen te verkopen of kleding in het rek recht hangen.