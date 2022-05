Kirsty legt warme momenten vast (en doet dat ook speciaal tussen de alpaca's)

Starters De een vindt de betekenis belangrijk, de ander vindt het puur mooi: Anouk maakt kaarsen met kristallen

’s Avonds lekker een kaarsje aansteken, wie vindt dat nou niet gezellig? Daar is Anouk Been (22) uit Rotterdam het helemaal mee eens. Ze ging er zelfs zo ver in op, dat ze zelf kaarsen ging maken, maar met een extra touch: kristallen ín de kaars. ,,De laatste tijd zijn kristallen ineens heel populair.”

23 mei