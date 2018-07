Klanten vluchten zonder te betalen van terras A La Plancha tijdens storm

Dna-match met verdachte van gruwelijke verkrach­ting

17:56 In het onderzoek naar de verkrachting van een Indonesische studente (20) in de Rotterdamse wijk De Esch is een belangrijke stap gezet. Het dna dat werd veiliggesteld komt overeen met het dna van de 18-jarige Rotterdammer, die met hulp van camerabeelden werd opgespoord.