Klap voor nabestaanden doodgestoken Shella (30): ex-partner vecht straf aan en gaat in hoger beroep

Dat de strafzaak een vervolg krijgt, is voor de naasten van de Rotterdamse moeilijk te verkroppen. Volgens Dwight Sergio Samson, een oom van het slachtoffer, frustreert dit het verwerkingsproces. ,,We willen beginnen aan een volgend hoofdstuk, maar kunnen dat nu niet. En zo’n hoger beroep kan nog anderhalf tot twee jaar duren.”

Die hechtte grote waarde aan de verklaring van Shella’s zoon. De jongen heeft de politie namelijk verteld over zijn poging om de stekende Van der K. bij zijn moeder weg te halen . Door die actie stopte de Rotterdammer kort met steken en had hij, vond de rechter, een moment om zich te bedenken.

62 keer gestoken

Ed Manders, de advocaat van Van der K., wil dat deskundigen nog eens goed naar de zoon en diens verklaring kijken. Hij vraagt zich af of het daadwerkelijk zo is gegaan.

Ook wil Manders meer duidelijkheid over de psyche van zijn cliënt. Hij sluit niet uit dat Van der K. ten tijde van een steekpartij - Shella werd niet minder dan 62 keer gestoken - in een psychose verkeerde. Het is volgens de raadsman belangrijk dat Van der K. snel aan zijn behandeling kan beginnen. Na achttien jaar is dat te laat: dan is de detentieschade al te groot.