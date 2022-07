Klaslokaal ontruimd om vrucht en ziekmakende kaart: Wilma schrijft gekste verhalen uit meldkamer op

Prikkende ogen onder de douche. Telkens als de bewoner van een flat in Rotterdam de warmwaterkraan opendraait, wellen de tranen op. Of DCMR weet waar dat aan ligt? De uitrukdienst gaat er vanuit dat er meer aan de hand is dan ‘shampoo in de ogen’ en neemt een kijkje. Wat blijkt: de klager heeft gelijk, er ontstaat na een poosje een bijtend gevoel. Het water is in orde, wat is dan het probleem? Iets met de riolering misschien?