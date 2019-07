‘Kleinkinderen doodgestoken Rotterdamse oma waren getuige van steekpartij’

Een benedenbuurvrouw kwam gisteravond oog in oog te staan met de verdachte. ,,Ik ben direct naar boven gegaan en kwam oog in oog te staan met de ex van Marley, zoals ze door ons wordt genoemd. Hij draaide zich om en keek me aan; een duivelse blik had hij in zijn ogen. Hij ging er gelijk vandoor. Marley lag in de hal van haar woning. Ik weet niet meer wat ik dacht en wist niet wat ik moest doen. Als vanzelf heb ik drie van de vier kinderen opgevangen, de vierde is door de politie uit de woning gehaald. ,,Ze zijn in de leeftijd van nog geen 1 tot 10 jaar. De oudste zit bij mijn dochter op school.‘’