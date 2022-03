Kleurrijk interieur Zalmhuis valt in de prijzen, jury onder de indruk

Overbelas­ting ligt op de loer in het amateur­voet­bal: ‘Er is geen vrije dag meer over’

Verrekte hamstrings, pijntjes in de kuit of met zware benen de trap oplopen. Het zijn verschijnselen die aan de orde van de dag lijken in het amateurvoetbal. Vanwege de corona-afgelastingen werken amateurvoetballers proportioneel veel competitiewedstrijden af in kort in tijdsbestek. ,,Met zo’n vol programma zijn blessures niet verrassend.’’

16:02