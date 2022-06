Klimaatbetogers trekken door Rotterdamse binnenstad: ‘Er is niks tof aan stikstof’

Fossiele brandstoffen

Ook leggen ze een verband tussen de opwarming van de aarde en de oorlog in Oekraïne. ,,Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen we mee aan gruwelijke oorlogen, zoals nu in Oekraïne”, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. In Rotterdam moet volgens de organisatoren ook nog veel gebeuren om te verduurzamen, zeker in de haven, waar bijvoorbeeld de invoer en raffinage van fossiele brandstoffen een grote bedrijfstak is.