Klopjacht op daders na schietpartij bij winkelcentrum Alexandrium

Volgens de politie is het mogelijke slachtoffer van de carjacking niet gewond geraakt. De politie denkt dat de twee beschoten auto's met elkaar te maken hebben. De hulpdiensten hebben inmiddels groot alarm geslagen. ,,Er is nog veel onduidelijk op dit moment, omdat het over een groot gebied gaat en veel getuigen opgevangen moeten worden. Daarom is er opgeschaald en komen de hulpdiensten met veel mensen bij elkaar‘’, aldus de politie op Twitter.



In winkelcentrum Alexandrium ging rond 10:35 uur het alarm af. Het is nog onduidelijk of toen het gehele winkelcentrum is ontruimd. Bij veel winkels gingen de rolluiken omlaag. Personeel en klanten van de H&M gingen direct via de nooduitgang van de winkel naar buiten naar het plein bij de Schorpioenstraat. Behalve politie zijn ook de brandweer en ambulancewagens ter plaatse. ,,We hebben zoiets nog nooit meegemaakt’’, zegt een winkelmedewerkster. Een deel van de winkels is inmiddels weer open. De C&A en directe omgeving zijn nog dicht. De politie let erop dat niemand doorloopt.