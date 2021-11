Klus- en voetbalvideo's horen óók bij ons

Van een tv-programma als ‘Help, mijn man is klusser’ word ik zo mistroostig dat ik er niet naar kijk. Eerlijkheidshalve moet ik daarbij opmerken dat ik sowieso nooit aan klussen begin. Twee linkerhanden is altijd het zwakke excuus. Je kan er namelijk ook één halve rechterhand van proberen te maken. Maar deze week keek ik wel naar ‘De Stijl van Eva’ op AD.nl. Een nieuwe serie video’s in samenwerking met een ander bekend merk binnen DPG Media, vtwonen.