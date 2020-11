Knapen opgepakt voor vernielingen en diefstal in hotel bij luchthaven

De marechaussee heeft vier minderjarige jongens opgepakt voor vernielingen en diefstal in een hotel op het terrein van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. In het hotel troffen marechaussees zaterdagavond een opengebroken drankautomaat aan. Delen van het interieur waren op de grond gegooid.