Knock-out geslagen agent: ‘gedrag als lollies pikken van een meisje van 4’

Politieman verliest camera met beelden van politie-in­zet

12 september Een politieman is afgelopen nacht in Capelle aan den IJssel een camera kwijtgeraakt bij een incident waar hij ‘fysiek geweld moest toepassen’. Er is nog met honden gezocht naar de ‘actiecamera', een GoPro, maar het apparaat is niet meer gevonden. De politie vraagt de eventuele vinder de camera naar het bureau te brengen.