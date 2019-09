Knokpartij op tribune Woudestein na ‘studentengrap’

Verdachten kogelregen Alexandri­um niet langer in cel

19:34 De man (37) en de vrouw (45) die sinds dinsdag in de cel zaten na te zijn beschoten in hun auto bij winkelcentrum Alexandrium, zijn ‘heengezonden’. Wel blijven ze verdachten in de zaak, dat meldt het Openbaar Ministerie. ,,Er was niet genoeg reden ze nu nog binnen te houden.’’