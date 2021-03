KNVB: Feyenoordspandoeken moeten weg uit de Kuip vanwege bekerfinale Ajax

Alerte medewerker cameratoe­zicht ziet vuurwapen op beelden: drie tieners aangehou­den

22 maart Dankzij een alerte medewerker van cameratoezicht is zondagavond een groep jongeren aangehouden aan de Meierijstraat in Rotterdam-Zuid. Op beelden was te zien dat er een vuurwapen werd overgegeven. Gealarmeerde agenten hielden drie tieners aan. Het vuurwapen en een mes zijn in beslag genomen.