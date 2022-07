Koen Kardashian geniet van een zonnige vakantie en Davina Michelle heeft een wassen beeld

Opletten voor automobi­lis­ten: op de Laan op Zuid staat een nieuwe flitspaal

Automobilisten die op de Laan op Zuid in Rotterdam te hard of door rood rijden, komen er niet meer zonder boete vanaf. Op de kruising met de Vuurplaat, in de richting van de Erasmusbrug, staat een nieuwe flitspaal die woensdag in werking is gegaan.

29 juni