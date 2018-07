Koffie drinken uit een mok van Rotterdams fijnstof

De voornaamste vraag die zich direct opdringt: als je dit vaatwerk gebruikt, loop je dan niet het risico allerlei ongezonde deeltjes in je lichaam te krijgen? ,,Nee,'' zegt De Kievith, ,,want we maken van het fijnstof een glazuur. De giftigheid verdwijnt onder een laagje glas. Dat glazuur hebben we laten onderzoeken door TNO. En het is veilig.''



Fijnstof. Aan dit spul geen gebrek, zo leert de ervaring. Het Hofplein, Schiekade, 's-Gravendijkwal of Pleinweg, émmers vol met de minuscule milieu-verziekertjes worden er weggesleept. ,,Kun je nagaan wat je binnenkrijgt als je dagelijks in de stad bent. In tien jaar tijd adem je één gram in.''



Kievith benadrukt dat er uiteraard een diepere gedachte achter dit bijzondere project zit. ,,De lucht in Rotterdam moet schoner. Steeds meer ziektes worden in verband gebracht met luchtkwaliteit. Zoals diabetes en ADHD bij kinderen. Fijnstof verkort je leven.''