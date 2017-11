Koffiedrinkende ambtenaren helpen Rotterdam aan potgrond

Column 'Uit voorzorg sliep ik met een knuppel onder mijn bed'

27 november Er staat een jonge man die zich voorstelt als Yilmaz van 'Collectief Veilig Wonen'. Hij legt me uit hoe dieven steeds vaker met een accu-boor (in de cilinder) inbreken. Voor 79.95 euro per stuk, inclusief montage, kan ik een veiligheidsbeslag kopen. Of ik dat zou willen in mijn voor- en achterdeur?