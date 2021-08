Kogel raakt agent in zijn been bij arrestatie in centrum Rotterdam

Binnenkijken Lotte en Leon kochten het huis van de buren: ‘We wilden echt niet weg uit deze straat’

7 augustus Lotte en Leon Klein dachten in een jaar tijd het droomhuis dat ze kochten van hun buren in Rotterdam-Kralingen te kunnen verbouwen. Het duurde uiteindelijk 3,5 jaar met veel bloed, zweet en tranen. Een groots avontuur dat nu zo goed als op z’n einde is en waar het tweetal beretrots op is.