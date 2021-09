Koken boven de museumstukken: Jim de Jong wordt chef-kok in dakrestaurant van het Depot

Chef-kok Jim de Jong (33) gaat het dakrestaurant van het Depot Boijmans Van Beuningen bestieren. De Jong is een bekende naam in de Rotterdamse horeca. Zijn eerste restaurant, De Jonge De Jonge, opende hij op 21-jarige leeftijd op Katendrecht. Vanaf 6 november, als het Depot officieel opent, verwelkomt hij de eerste gasten in het Museumpark.

Het restaurant bevindt zich op 34 meter hoogte op de zesde verdieping van het spiegelende collectiegebouw. Het biedt heeft een prachtig uitzicht over de stad. Overdag is deze verdieping toegankelijk voor depotbezoekers met een kaartje en kan men er bijvoorbeeld lunchen. Vanaf 17.00 uur is de gehele zesde verdieping ook zonder ticket toegankelijk voor restaurantgasten via een expres-lift. Naast het restaurant bevinden zich op het dak ook een bebost terras en een unieke evenementenruimte die beschikbaar is voor de verhuur.

Kosmopolitische uitstraling

,,Het Depot heeft voor mij een echte kosmopolitische uitstraling. Ik viel als een blok voor het gebouw’’, zegt De Jong in een persverklaring van Boijmans Van Beuningen. ,,Met deze plek willen we ons echt mengen in de goede restaurants die Rotterdam rijk is. Ik vind het een spannend idee om te koken boven al die indrukwekkende museumstukken. Het museum op zijn beurt laat weten trots te zijn ‘dat een talent als Jim de Jong zich aan het Depot verbindt'. Binnenkort worden de details over het concept en de naam van het restaurant verder onthuld.

In 2016 won De Jong De Gouden Pollepel van AD Rotterdams Dagblad voor zijn prestaties in restaurant De Jong in de Hofbogen. Deze zomer wist de Rotterdammer die zaak te verkopen, nadat het twee jaar daarvoor in de etalage was gezet door hem. De culinaire kenners van Gault&Millau zagen zijn kwaliteiten ook, want in 2019 werd hij door hen uitgeroepen tot jonge topchef van het jaar. ‘Jim de Jong weet als geen ander welke kansen de moderne gastronomie biedt aan ingrediënten, technieken en smaken’, was te lezen in het juryrapport.

