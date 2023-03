Komst Bram Ladage zorgt voor enthousiasme en vraagtekens in dit dorp boven Rotterdam

Wie is de Mol-kandidaat Sander de Kramer ontsnapte aan de dood: ‘Piloot wilde een tussenlan­ding maken, zo ziek was ik’

Op de terugreis van Wie is de Mol? vanuit Zuid-Afrika raakte journalist Sander de Kramer (49) zo ziek dat de piloot een tussenlanding overwoog. ,,Een paar uur later in Nederland en ik had het niet na kunnen vertellen.”