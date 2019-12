Konijn in vuilniszak ontsnapt op het nippertje aan gruweldood

Een konijn dat in een dichtgeknoopte zak bij een afvalcontainer in Rotterdam was gedumpt, is aan een gruweldood ontsnapt. Met dank aan een oplettende buurtbewoonster, die bij het wegbrengen van haar afval een vuilniszak zag bewegen. Ze schakelde meteen de Dierenbescherming in, die het beestje heeft overgebracht naar een asiel.