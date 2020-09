Koningin Máxima opent Theater Zuidplein en bekijkt vier optredens

videoKoningin Máxima opende vanochtend het nieuwe Theater Zuidplein officieel door een plaquette in de foyer te onthullen. Daarvoor keek ze in het complex naast winkelcentrum Zuidplein naar vier korte optredens.

De koningin werd vergezeld door burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de koning Jaap Smit. Emmelien Matthijsse, directeur-bestuurder Theater Zuidplein, ontving het gezelschap en leidde hen rond. De bouw van het nieuwe Kunstenpand, waarin naast het theater ook de bibliotheek (deze opent maandag de deuren voor publiek) te vinden is, begon in april 2018. Het nieuwe onderkomen biedt Theater Zuidplein de kans om te groeien naar 100.000 tot 120.000 bezoekers per jaar.

Het gebouw is een ontwerp van het Rotterdamse Architectenbureau Zwarte Hond. Het Kunstenpand is onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid, waar ook Ahoy, winkelcentrum Zuidplein en het nieuwe zwemcentrum onderdeel van uitmaken.

Volledig scherm Koningin Maxima onthult een plaquette in de foyer en daarmee is het nieuwe theater officieel geopend. © ANP

Hoewel minder groots dan bij de start van de nieuwbouw was gehoopt - coronamaatregelen maakten de gastenlijst verplicht een flink stuk korter - was Matthijse na afloop een gelukkig mens. ,,Het was de eerste keer dat ik de koningin ontmoette en ik ben onder de indruk van haar betrokkenheid en voorkennis.’’

Volledig scherm Koningin Maxima bekijkt een voorstelling tijdens een rondleiding in het nieuwe pand van Theater Zuidplein. Geheel rechts Emmelien Matthijse. © ANP

Hetzelfde had Barbara Willemsen. Zij was een van de drie kunstenaars/theatermakers waarmee de eega van koning Willem-Alexander kort sprak over hun werk. ,,Ze vult op een prachtige manier de ruimte. Er komt echt een mooie energie binnen’’, zegt de jonge Rotterdamse. Hoewel in een strak tijdschema ‘gevangen’ luisterde de koningin ontspannen naar Willemsens verhaal over haar voorstelling De Orishas die ze op 3 oktober regisseert in Theater Zuidplein.

Volledig scherm Koningin Maxima bij het optreden van Women Connected. © ANP

Maar misschien was Lorenzo uit groep 6 van CBS Elout van Soeterwoude wel de gelukkigste deelnemer aan de openingsactiviteiten. Hij mocht in de kleine zaal de koningin een cadeautje geven. Het boek ‘Ali & Nino’ van Kurban Said. Even daarvoor hadden de leerlingen en de koningin samen gekeken naar een muzikale jeugdbewerking van dat klassieke boek door Theatergroep Witte Raaf.

Het nieuwe Theater Zuidplein zal in tegenstelling tot het vorige gebouw de hele dag open zijn. Niet alleen rond voorstellingen dus. Ook werkt men hard aan het opzetten van debatsessies, zo zegt Matthijsse. ,,Omdat wij vinden dat we een rol hebben in het bij elkaar brengen allerlei groepen mensen.’’

Volledig scherm De koningin in gesprek met kunstenaars/theatermakers. Rechts Barbara Willemsen. © ANP

Volledig scherm Máxima met het boek dat ze kreeg van Lorenzo in haar handen. © ANP

