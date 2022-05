Koningsdag eindigt dramatisch voor Loraine (23): 'In elkaar geslagen omdat ze dachten dat ik man was’

Loriane is er nog steeds beduusd van. Ze ligt met haar been in het gips op de bank in haar Dordtse woning en kan voorlopig even helemaal niets meer. Het was zo gezellig met haar vriendinnen op koningsdag in Rotterdam. Om de avond passend af te sluiten gingen ze nog een paar drankjes doen bij Ferry op de Westblaak.