Koningsdagthema ‘We zijn allemaal kings & queens’ was altijd al op Oranjebitter

Over vier maanden staat Koningsdag voor de deur en komt de koninklijke familie naar Rotterdam. Dat lijkt nog ver weg, maar de kaartverkoop voor Rotterdams Koningsdagfestival Oranjebitter is al van start gegaan. Organisator Dennis Ebeli staat nu al te popelen om zijn oranjefeest weer te vieren.

Je bent er vroeg bij met de kaartverkoop, is dat altijd zo?

Sinds een paar jaar begint onze kaartverkoop al voor de feestdagen. Dat doen we eigenlijk omdat het ook een leuk cadeau is om te krijgen. Dan print je het ticket uit, doe je ’t in een mooie envelop, strik eromheen en dan leg je ’t onder de boom. Perfect cadeau voor kerst!

Vliegen de kaarten al de deur uit?

Ja, eigenlijk wel. Er kunnen iets van negenduizend mensen feestvieren op Oranjebitter en we hebben nu al een kwart van de kaarten verkocht. Het gaat harder dan ik had verwacht. Ieder jaar verkopen we uit, meestal een aantal dagen voor 27 april.

Hoe staat het met de voorbereidingen voor het feest?

Het gaat goed. We zijn 1 september al begonnen met de voorbereidingen. Vorig jaar begonnen we pas in de winter, omdat we het idee hadden dat het niet door zou gaan. Het is fijn dat het aankomend jaar weer helemaal normaal is. Zo’n groot festival is een aardige organisatie, zul je begrijpen. Bijna alle artiesten hebben we al geboekt, maar wie dat zijn vertellen we volgend jaar pas. We houden ons nu alleen nog bezig met details.

Is dit jaar extra speciaal nu koning Willem Alexander naar Rotterdam komt?

Uiteraard! Het thema van deze Koningsdag is ‘We zijn allemaal kings & queens’. Bij ons is iedereen altijd al ‘king’ of ‘queen’ geweest. Dat is ook de Rotterdamse manier van Koningsdag vieren die wij kennen. Het is namelijk een inclusief feest op een ‘no nonsense’ manier. Van hip hop tot house, van hitjes tot live muziek. Je kunt met je hele oude vriendengroep naar Oranjebitter gaan, zonder dat je hoeft op te splitsen omdat iedereen wat anders wil. Dat maakt Oranjebitter Oranjebitter.

