Kookboek in stripvorm: Donald Duck bakt eend en Tom Poes maakt iets zoets

75 jaar vrijheid Jan (94): Het zit me nog steeds dwars dat ik voor lafaard werd uitgemaakt

12:00 Op 10 en 11 november 1944 werden tijdens de razzia van Rotterdam tienduizenden mannen naar Duitsland afgevoerd. Als dwangarbeider moesten ze werken in de oorlogsindustrie, met alle ontberingen van dien. Nu, 75 jaar later, zijn er nog maar weinig Rotterdammers in leven die dit drama aan den lijve hebben ondervonden. De herinnering blijft echter. ,,Dat ik voor lafaard werd uitgemaakt, zit me nog steeds dwars.”