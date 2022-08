Koopmanshuizen vielen Anja nooit op, nu woont ze er in haar eentje: ‘Dit erfgoed moeten we koesteren’

Het eerste wat opvalt, is dat huisnummer 409 niet bestaat. De drie woningen zijn genummerd van 405 tot en met 417, twee nummers per pand want kenmerkend aan een Koopmanshuis is dat het beschikt over twee ingangen. ,,Vijf jaar lang is er onderzoek gedaan naar het ontstaan van de Rotterdamse Koopmanshuizen. We hebben veel achterhaald maar niet alles. Geen idee waarom er geen huisnummer 409 is. Het zijn ook niet de oorspronkelijke huisnummers. In 1979 is de straat omgenummerd”, vertelt Anja Berkelaar (65), de huidige bewoonster van het grootste koopmanshuis en auteur van het onlangs verschenen boek Rotterdamse Rococo.