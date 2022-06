Kopen zonder kijken-stel uit Berkel en Rodenrijs is ‘nachtmerrie van het programma’

Een huis vinden met maar liefst zes slaapkamers binnen een beperkt budget. Het wilde Marlies en Volcmar uit Berkel en Rodenrijs maar niet lukken, dus besloten ze het populaire tv-programma Kopen zonder kijken in te schakelen. Presentator Martijn Krabbé: ,,Wij moeten gaan doen wat jullie niet is gelukt.’’

,,Het is best wel lastig om een huis te vinden met voldoende slaapkamers’’, vertelt Volcmar aan het begin van de aflevering die vanavond op tv werd uitgezonden. ,,Met ons budget is dat er gewoon niet’’, aldus Marlies. Het stel woonde eind 2020 met hun vijf kinderen - twee tweelingen van Marlies en de dochter van Volcmar - in het huis van Marlies in Berkel en Rodenrijs. En daar was het met drie slaapkamers nogal krap.

De grote wens van het gezin: een huis waarin alle kinderen een eigen kamer hebben. Geen gemakkelijke taak, met een budget van 575.000 euro. Ook niet voor het team van Kopen zonder kijken. ,,Ze zijn officieel de nachtmerrie van dit programma’’, aldus Martijn Krabbé. ,,Wij moeten gaan doen wat jullie niet is gelukt’’, zegt hij wanneer hij tegenover het stel aan de keukentafel zit. Volcmar: ,,Ja, dat is precies onze vraag.’’

Quote We weten hoe moeilijk het is, maar de wens wordt er niet kleiner van. Volcmar

Makelaar Alex van Keulen neemt het stokje over en gaat op zoek, maar dat valt niet mee. Hij bekijkt meerdere huizen, maar die zes slaapkamers gooien steeds roet in het eten. Helaas, dat is een harde eis voor het stel. ,,We weten hoe moeilijk het is, maar de wens wordt er niet kleiner door’’, aldus Volcmar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Gek, maar heel gaaf’

Maar dan, na een financiële meevaller - het huis van Marlies wordt hoger getaxeerd dan verwacht waardoor het budget stijgt naar 625.000 euro - heeft de makelaar een heel goede optie gevonden. Een huis in Bergschenhoek met weliswaar maar vier slaapkamers, maar ook een grote zolder waar nog twee kamers kunnen worden gerealiseerd.

Krabbé brengt het heuglijke nieuws aan het stel: ,,We hebben een huis gevonden.’’ Zonder dat Volcmar en Marlies het huis hebben gezien, zetten ze hun handtekening onder het koopcontract. Volcmar: ,,We hebben gewoon een huis gekocht. Het is echt een heel leuk gevoel.’’ Marlies: ,,Ja een gek idee, maar heel gaaf.’’

Volledig scherm Het nieuwe paleis van Volcmar en Marlies © Google Maps

Niet te bevatten

Wanneer ze dan eindelijk hun nieuwe stulpje mogen gaan bezichtigen, reageren ze beduusd, maar enthousiast. Marlies, terwijl ze door ‘haar’ huis loopt: ,,Ik ben echt nog even aan het herstellen. Dit is gewoon ons huis.’’ Volcmar: ,,Het is niet te bevatten. Dit is een huis waar we met zijn allen in passen.’’

De twee hebben al gauw gezien dat er nog een en ander moet gebeuren om die zes slaapkamers te realiseren. Maar nadat het huis in Berkel en Rodenrijs ook nog eens voor fors meer wordt verkocht dan gehoopt, blijft er een bedrag van 40.000 euro over voor de verbouwing. Een bedrag waar bouwkundige Bob Sikkes wel mee uit de voeten kan. Behalve de extra slaapkamers krijgt het stel ook een nieuwe keuken en weet Sikkes zelfs plaats te maken voor een extra badkamer op de zolderverdieping.

Volledig scherm Volcmar en Marlies bewonderen hun nieuwe stek. © RTL

Luxe

Een jaar nadat Martijn Krabbé voor het eerst bij het stel aanklopte - de kerstboom staat alweer in de woonkamer - kunnen Marlies en Volcmar eindelijk hun verbouwde en tot in de puntjes aangeklede nieuwe stek bewonderen. Behalve ‘wauw’ kunnen de twee maar weinig uitbrengen. Volcmar: ,,Het ene vertrek is nog mooier dan het andere.’’

Ze herkennen meteen welke slaapkamer voor welk kind bedoeld is en de extra badkamer is een grote verrassing. Marlies: ,,Dat is echt héél erg luxe’. Volcmar: ,,Ja, dat scheelt weer filevorming ’s ochtends.’’

Volcmar schiet vol. ,,Het is echt supergaaf.’’ Marlies beseft het nog niet helemaal. In koor besluiten ze: ,,Nee, er komt zeker geen tekoopbord in de tuin.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.