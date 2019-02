‘Kopschopslachtoffer’ Tommy te zien in anti-geweldsfilmpje

In het vlak voor dit weekend gemaakte preventiefilmpje ondersteunt Tommy de oproep van het jongerenwerk stichting JOZ in Nissewaard: #VerstopJeTelEnStopGeweld.

,,We hebben ons de afgelopen periode samen met onze netwerkpartners intensief ingezet op het kopschopincident’’, zegt jongerenwerk Runell Martes. ,,Behalve tot het slachtoffer en de daders hebben we ons ook gericht tot de ‘onzichtbare’ doelgroep in dit verhaal: de jongeren die het incident besloten te filmen én te delen in plaats van de daders een halt toe te roepen.’’