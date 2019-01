Krijten op de stoep van de SGP als protest tegen Nashville-verklaring

,,Dit is een belangrijk tegengeluid’’, legt organisator Olaf Kemerink van Facebookpagina Memes voor de Massa’s uit. ,,We hopen dat de SGP van gedachten verandert. Maar we willen vooral ook mensen sterken op wie de Nasville-verklaring een aanval is.’’



Cem Laçin, Tweede Kamerlid voor de SP is ook op de protestactie afgekomen. ,,Ik ben hier omdat ik vind dat we een vuist moeten maken tegen discriminatie en uitsluiting. Onze jongerenbeweging Rood heeft geholpen bij het organiseren van dit evenement, zij staan op tegen uitsluiting. Iets waar ik me als Rotterdams Kamerlid geroepen door voel, dit is iets waar ik graag mijn steun voor uitspreek.’’



Naast de regenboogvlaggen, wapperen ook vlaggen in lichtblauw, lichtroze en wit, deze vlag staat symbool voor de transbeweging. De Nasville-verklaring is ook een aanval op transgenders vertelt spoken word-artiest Jeff. ,,Daarom wilde ik hier graag spreken. Zelf ben ik ook trans en daarnaast ben ik katholiek. Geloven gaat om zoveel meer dan oordelen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich daar bewust van zijn. Of we de SGP echt gaan bereiken, daar twijfel ik aan, ik denk eigenlijk van niet. Maar ik vind dit wel een heel belangrijk signaal. Er staan hier toch maar mooi veel mensen. Dat sterkt ons.’’